الرياض 22 محرم 1441 هـ الموافق 21 سبتمبر 2019 م واسأكد معالي أمين منطقة المدينة المنورة المهندس محمد بن عبدالهادي العمري, أن مناسبة اليوم الوطني تأتي والوطن يشهد فيها مسيرة النهضة الدائمة والتنمية في جميع الأصعدة والمجالات البلدية والخدمية والتعليمية والصحية حتى باتت المملكة العربية السعودية وفي زمن قياسي من الدول الكبرى المؤثرة في اتخاذ القرار في مجمل الأحداث السياسية.وقال معاليه: "يعود لأذهاننا في كل عام هذا الحدث التاريخي الذي سيبقى خالداً في فكر ووجدان المواطن اليوم الذي توحدت فيه المملكة على يد المؤسس الملك عبدالعزيز آل سعود -رحمه الله- تحت لواء واحد ينعم بفضل الله بأمن واستقرار وحياة كريمة وتلاحم وثيق بين القيادة والشعب, مبيناً أن اليوم الوطني هو يوم للاعتزاز بماضي هذا الوطن وللفخر بحاضره الجميل، ولتجديد العهد على المضي قدماً نحو الأهداف السامية.ونوه بمسيرة التنمية منذ عهد المؤسس الملك عبدالعزيز آل سعود -رحمه الله- مروراً بأبنائه البررة الذين أكملوا المسيرة حتى هذا العهد الزاهر الميمون عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله-، الذي قاد البلاد إلى مرحلة جديدة في مسيرة البناء والنماء تجسدت في تنفيذ العديد من المشاريع والسياسات المهمة.وأشار المهندس العمري إلى ما تشهده منطقة المدينة المنورة من قفزات كبيرة في تنفيذ المشاريع بشكل عام والمشاريع البلدية بشكل خاص، حيث حظيت المنطقةبنصيب وافر من المشروعات البلدية خلال السنوات الماضية الأمر الذي أسهم في تطوير وتنمية منطقة المدينة المنورة التي أسهمت في تحقيق أعلى مستويات الخدمات البلدية من خلال منهجية ومهنية عالية تولي الجوانب البيئية والعمرانية والاجتماعية والترفيهية والتوعوية جل اهتماماتها.وتطرق لجهود الأمانة في تنفيذ سلسلة من المشاريع في مختلف المجالات البلدية, منوهاً بدعم صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز أمير منطقة المدينة المنورة وسمو نائبه صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن خالد الفيصل.ورفع المهندس العمري في ختام تصريحه التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ، ولسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- ، وللأسرة المالكة ولأبناء الشعب السعودي, سائلاً الله عز وجل أن يحفظ البلاد ويديم عليها نعمة الأمن والأمان.// انتهى //11:43ت م0053