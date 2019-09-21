الرياض 22 محرم 1441 هـ الموافق 21 سبتمبر 2019 م واسرفع معالي نائب وزير الاقتصاد والتخطيط الأستاذ فيصل بن فاضل الإبراهيم، أطيب التهاني والتبريكات لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع - حفظهما الله -، وإلى الشعب السعودي الكريم، بمناسبة اليوم الوطني الـ 89 للمملكة.وقال معاليه في تصريح بهذه المناسبة : تتسارع خطى المملكة عامًا بعد عام نحو تحقيق رؤية طموحة، وتتضح معالم مستقبلها خلال ما تنجزه مملكتنا الغالية في جميع الأصعدة بتوفيق من الله ثم بعزم وحكمة قيادتنا الرشيدة، ومثابرةٍ جادة من أبناء وبنات هذا الوطن، لنكون جزءًا فعالاً في بناء مستقبلنا الواعد واقتصادنا المستدام، انطلاقًا من ديننا وثقافتنا وتاريخنا الذي هو فخرنا.وسأل الله تعالى أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين ، وأن يديم عزّهما ، وأن ينصر جنودنا البواسل ، وأن يوفقنا جميعاً في شرف خدمة الوطن قيادةً وشعباً .// انتهى //11:45ت م0054