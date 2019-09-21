أنقرة 22 محرم 1441 هـ الموافق 21 سبتمبر 2019 م واسأكد معالي سفير خادم الحرمين الشريفين لدى تركيا المهندس وليد بن عبدالكريم الخريجي ، أن مناسبة اليوم الوطني الـ 89 لتوحيد المملكة استحضار لتاريخ عريق يتمثل في ملحمة التاريخ التي وحد خلالها الملك عبدالعزيز - رحمه الله - هذا الكيان على كلمة التوحيد ، وتحقيق الأمن والأمان والاستقرار ، رافعاً التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ، ولسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - وللشعب الكريم بهذه المناسبة الوطنية الغالية.وقال معاليه بهذه المناسبة : نحتفل هذه الأيام باليوم الوطني تحت شعار "همة حتى القمة" الذي جاء ليؤكد طموح قيادة وشعب المملكة في استكمال ماتشهده المملكة في الوقت الراهن من إنجازات عظيمة في شتى المجالات في ظل حكومة قيادتها الرشيدة - أيدهما الله - ، ومبشرة بمستقبل باهر باذن الله لتحقيق رؤية المملكة ٢٠٣٠ التي ستؤهلها وتضعها في مقدمة مصاف دول العالم المتطورة.وأضاف : هانحن اليوم بفضل الله نقطف ثمار تلك الجهود المباركة والتضحيات لمؤسس هذا الوطن الملك عبدالعزيز - رحمه الله - ورجالاته، الذي وحد الوطن وأمنّ استقراره، واستمر أبنائه البررة من بعده على ذلك النهج الكريم الذي وضع خدمة الإسلام والمسلمين ورعاية الحرمين الشريفين وقاصديهما وبذل الجهود لقيادة التضامن والتعاون الاسلامي والعربي وتوطيد الأمن والسلم الدوليين هدفاً رئيساً لسياستها الخارجية، مستمدين سياستهم من نهجنا القويم المبني على المبادئ الإسلامية الداعية للتسامح ونشر السلام ونبذ العنف.وأوضح معاليه أن قيادة المملكة وبثقة في سواعد أبنائها ستكمل العمل وفق الخطة الطموحة للتنمية الاقتصادية الشاملة التي ستتوج بمشيئة الله في عام ٢٠٣٠م صانعة اقتصاد مزهر يضع المملكة في مكانتها المناسبة في العالم سياسياً واقتصادياً وثقافياً، فالمملكة خلال الفترة القصيرة ومنذ توحيدها في عام ١٩٣٢م أصبحت أهم الدول على مستوى إنتاج الطاقة.وأفاد المهندس الخريجي ، أن المملكة دخلت بفعل اقتصادها القوي مجموعة العشرين الذي يمثل أقوى عشرين اقتصاد على مستوى العالم متوجة ذلك باستضافة قمة مجموعة العشرين في العام القادم٢٠٢٠م ، لافتاً الانتباه إلى أن طموح حكومة خادم الحرمين الشريفين وعزم سمو ولي العهد الأمين - رعاهما الله - وبالاعتماد على أبناء الوطن المخلصين سينعكس إيجاباً على كل مناحي الحياة في بلدنا العزيز .// انتهى //12:12ت م0063