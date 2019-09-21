الخليل 22 محرم 1441 هـ الموافق 21 سبتمبر 2019 م واساعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم ، فلسطينياً من قرية خرسا ببلدة دورا جنوب الخليل بالضفة الغربية.وأفادت مصادر محلية في الخليل ، أن قوات الاحتلال المتمركزة على حاجز "الكونتينر" جنوب شرق القدس المحتلة، اعتقلت الطالب في كلية الهندسة بجامعة ابو ديس، سالم شديد، وذلك بعد أن دققت في بطاقته الشخصية، ونقلته إلى جهة غير معلومة.// انتهى //12:13ت م0064