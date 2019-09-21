عرعر 22 محرم 1441 هـ الموافق 21 سبتمبر 2019 م واسرفع معالي مدير جامعة الحدود الشمالية الدكتور محمد بن يحيى الشهري, التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود , ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس الوزراء وزير الدفاع - حفظهما الله - بمناسبة اليوم الوطني الـ89 للمملكة.ونوه بالإنجازات التي حققتها المملكة منذ عهد الملك المؤسس عبدالعزيز آل سعود -رحمه الله- حتى عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود , وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- التي تعد نبراساً للأجيال القادمة.وحمد الله على ما أنعم به على المملكة من وحدة الصف والكلمة، والرفاهية والأمن والأمان، منوهاً بالأعمال البطولية التي يبذلها الجنود البواسل في الحد الجنوبي.ولفت الدكتور الشهري إلى أن جامعة الحدود الشمالية عكفت على التنسيق والعمل مع إمارة المنطقة ومختلف مؤسسات المجتمع الرسمية والخاصة لتطبيق رؤية المملكة 2030 وتنفيذ خطتها الإستراتيجية المبنية على توفير بيئة أكاديمية جاذبة لوضع الخطط التطويرية المستقبلية الهادفة والمرتكزة على الجودة التعليمية في المنتج الأكاديمي والبحث العلمي وخدمة المجتمع.// انتهى //12:23ت م0069