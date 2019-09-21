الرياض 22 محرم 1441 هـ الموافق 21 سبتمبر 2019 م واسرفع معالي الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند، التهاني والتبريكات لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - وللشعب السعودي بمناسبة اليوم الوطني الـ 89 للمملكة .قال معاليه في تصريح بهذه المناسبة :" إن من أعظم النعم على الناس اجتماع الكلمة، ووحدة الصف، وبسط الأمن، فبفضل من الله جل وعلا أرسى الملك المؤسس عبدالعزيز آل سعود - رحمه الله - دعائم هذه الدولة الفتية وجمع الكلمة على الحق، فأصبحت رائدة العمل الإسلامي، ومأوى أفئدة العالمين من المسلمين لوجود الحرمين الشريفين، وذات السيادة والريادة العالمية في المجال السياسي والاقتصادي والعسكري، حتى أصبحت - بحمد الله جل وعلا - مصدر الاستقرار والاطمئنان في المنطقة بأكملها.واختتم معاليه بشكره للمولى جل وعلا على ما ننعم به من أمن ورخاء واستقرار وقيادة حكيمة ، سائلاً الله تعالى أن يحفظ هذه البلاد آمنة مطمئنة مستقرة تنعم بوافر الخيرات .// انتهى //12:31ت م0072