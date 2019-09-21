الرياض 22 محرم 1441 هـ الموافق 21 سبتمبر 2019 م واسقدم معالي مساعد رئيس مجلس الشورى الدكتور يحيى بن عبد الله الصمعان تهنئته لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله - بمناسبة اليوم الوطني الـ 89 لتوحيد المملكة العربية السعودية، وتأسيسها على يدي مؤسسها الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود - رحمه الله – حيث توحدت هذه البلاد بعد ملحمة تمكن فيها الملك المؤسس من جمع قلوب وعقول أبناء وطنه على هدفٍ واعدٍ نبيلٍ.وقال معاليه في تصريح بهذه المناسبة:" في هذا اليوم والجميع يحتفي بذكرى اليوم الوطني ويستذكر تاريخ المملكة المجيد، يوم تأسيس المملكة وقد تبوأت مكانةً عاليةً بين دول العالم لتأثيرها البالغ في مسيرة الاقتصاد العالمي ولمواقفها السياسية الثابتة، خصوصاً في الأزمات التي تتطلب الحكمة والوضوح والواقعية، لافتاً النظر إلى أن المملكة العربية السعودية تشهد في عهد الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود المزيد من المنجزات التنموية العملاقة على امتداد الوطن في مختلف القطاعات التي تستهدف تحقيق التنمية المستدامة والعديد من الإصلاحات التي تتوافق مع رؤية المملكة 2030".وأشار الدكتور يحيى الصمعان إلى أن المرأة السعودية كانت من ضمن اهتمامات هذه الرؤية التي وضعت ضمن أهدافها رفع نسبة مشاركة المرأة، والاستمرار في تنمية مواهبها واستثمار طاقاتها، وتمكينها من الحصول على الفرص المناسبة للإسهام في تنمية المجتمع والاقتصاد، مضيفاً أن المرأة أكملت مسيرة النجاح والمشاركة في مجلس الشورى خلال عهد الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، بحضورها المميز والفاعل.واختتم معاليه تصريحه سائلاً الله - العلي القدير - أن يديم على بلادنا الغالية أمنها ونهضتها وعزها ورخاءها، وأن يعيننا على تحقيق تطلعات ولاة الأمر وطموحاتهم، وأن يسبغ على خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وولي عهده الأمين، الصحة والعافية وأن يحفظهما من كل مكروه.// انتهى //13:09ت م0077