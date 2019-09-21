الرياض 20 محرم 1441 هـ الموافق 19 سبتمبر 2019 م واسرفع معالي رئيس مجلس إدارة الشركة السعودية للنقل الجماعي المهندس خالد المديفر التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع - حفظهما الله - وإلى الشعب السعودي بمناسبة اليوم الوطني الـ 89 للمملكة، سائلاً المولى عزّ وجلّ أن يُديم على بلادنا المباركة نعمة الأمن والرخاء والاستقرار.وقال في كلمة له بهذه المناسبة: إن يوم 23 من سبتمبر مناسبة غالية على قلوبنا جميعاً، تعيش فيها المملكة أجمع تحتفي بمرور 89 عاماً على توحيد المملكة على يد المؤسس الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود - طيب الله ثراه -، معلناً بذلك اكتمال وحدة البلاد وجمع الشتات، يومٌ راسخ في التاريخ، يجدر بنا جميعاً استحضاره مع كل ذكرى تحل علينا لليوم الوطني".وبين معاليه أن المعنى الحقيقي للاحتفال بهذه المناسبة العظيمة يتجسد كل عام في بذل المزيد من العطاء للبلاد المباركة من خلال تجديد الالتزام بمسؤولياتنا جميعاً نحوها، وأن نؤدي أمانة تحقيق رفعة هذا الوطن والمحافظة على تقدمه في جميع الميادين والمجالات، والمشاركة في التنمية، وصولاً لأهدافنا في إنجاز مشروع التحول الوطني 2020 ورؤية المملكة 2030، غاية في تحقيق تطلعات قيادتنا الرشيدة نحو الازدهار والمستقبل المشرق لبلادنا.// انتهى //14:08ت م0086