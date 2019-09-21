الدمام 22 محرم 1441 هـ الموافق 21 سبتمبر 2019 م واسينظم نادي المنطقة الشرقية الأدبي، يوم الثلاثاء القادم، بمناسبة اليوم الوطني الـ 89 وضمن فعاليات موسمه الثقافي لهذا العام أمسية شعرية بعنوان " قصائد في حب الوطن " يشارك فيها الشعراء مطلق الحبردي وماجد الجهني ومحمد الحمّادي وبلقيس الملحم ومنير النمر وحمد العمّار وأديم الأنصاري وحمود الجويره، وذلك في قاعة الأميرة سحاب بنت عبدالله بن عبدالعزيز في مقر النادي بالدمام.ودعا رئيس مجلس إدارة النادي محمد بودي، إلى الحضور والمشاركة في هذه الاحتفالية الوطنية التي تشكل حدثاً وطنيًا تاريخيًا مهمًا في وجدان كل مواطن ومواطنة، مؤكدًا أن الوطن الغالي يظل ملهماً للشعر وقرائح الشعراء .// انتهى//.14:12ت م0087