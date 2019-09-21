الرياض 22 محرم 1441 هـ الموافق 21 سبتمبر 2019 م واسأكد معالي رئيس هيئة الهلال الأحمر السعودي الدكتور محمد بن عبدالله القاسم في كلمة بمناسبة اليوم الوطني الـ 89 للمملكة أن اليوم الوطني مناسبة مهمة نتذكر فيها نعم الله علينا من أمن وأمان وازدهار تحت مظلة القيادة الرشيدة التي تتطلع بشكل مستمر إلى الرقي بسمعة ومكان هذا الوطن الذي أصبح مثالا يحتذى به في تحقيق النمو والنهضة والاستقرار على جميع الأصعدة.وقال معاليه : نرى وطننا الكريم يرتقي كل يوم نحو مزيد من التطور والنمو في مختلف الميادين العلمية والاقتصادية والثقافية والحضارية، ويقدم تجربة تنموية فريدة تستند إلى أرقى القيم الإنسانية والحضارية التي عززت روح الانتماء للوطن في نفوس المواطنين، ولنتذكر دائماً أننا ما كنا لنصل لما نحن نعيشه اليوم لولا أن هناك تضحيات عظيمة وعطاء غير محدود تم بذلهم طوال عقود من الزمن من قيادة هذا الوطن وأبناءه المخلصين.وأضاف الدكتور القاسم : نحن في كل عام نستذكر هذه اللحظة لنسترجع معها مسيرة بناء هذا الوطن التي بدأها المؤسس الملك عبدالعزيز - رحمه الله - وأكمل تلك المسيرة أبناءه وأحفاده رغم المتغيرات التي عاشتها المملكة والعالم والصعوبات التي واجهة نمو هذا الوطن من افتقاد للثروات وأزمات اقتصادية وسياسية ومتغيرات عديدة إلا أن همة قيادة هذا الوطن وأبناءه جعلت منه نموذجاً يحتذى به على جميع المستويات.وتابع معاليه : لقد استمرت مسيرة البناء والنهضة في عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وبمتابعة ودعم من سمو ولي عهده الأمين - رعاهما الله - لتطرق أبواب التقدم والتطور والنمو حتى طالت المجالات كافة وحققت إنجازات تنموية كبيرة، فقيادة هذا الوطن وعلى مر عقود من الزمن ظلت متمسكة بالأسس الثابتة التي قامت عليها هذه البلاد المباركة والمحافظة على وحدة البلاد وأمنها واستقرارها وتكوين علاقات طيبة مع دول الجوار بما يحقق مصالح المملكة والمنطقة على حدٍ سواء.ولفت معاليه الانتباه إلى حرص القيادة الرشيدة على توظيف إمكانات هذا الوطن والاستفادة من طاقاته وشبابه وكوادره لتحقيق مستقبل يليق بمكانة المملكة، مع التمسك بعقيدتنا الصافية والمحافظة على أصالة مجتمعنا وثوابته، وتحقيق العدالة والتنمية المستدامة التي تكفل لجميع المواطنين تحقيق تطلعاتهم وأمانيهم المشروعة في إطار نظم الدولة وإجراءاتها.// انتهى //14:14ت م0088