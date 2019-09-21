فيفاء 22 محرم 1441 هـ الموافق 21 سبتمبر 2019 م واسيواصل 1300 طالب وطالبة نشاطهم التعليمي في 90 حلقة تحفيظ ودار نسائية وحلقات إلكترونية تتبع جمعية رقي لتحفيظ القرآن الكريم بمحافظة فيفاء ، خلال العام الحالي .وأعدّت الجمعية خطتها التعليمية وبرامجها التحفيزية للملتحقين بالجمعية من مختلف الفئات العمرية من الصغار والشباب والكبار ، رجالًا ونساء ، حيث تتضمن حلقات تحفيظ القرآن الكريم مختلف المراحل الدراسية للصغار والكبار ، وذلك بمشاركة كادر تعليمي وإشرافي متميز منهم 100 معلم ومعلمة .كما تسعى الجمعية لافتتاح حلقات تحفيظ جديدة من خلال تشجيع الطلاب والطالبات للانضمام إلى الجمعية ، والعمل كذلك على تنفيذ العديد من البرامج القرآنية خلال العام الحالي 1441هـ ، سعيًا من الجمعية لأداء رسالتها وتحقيق أهدافها السامية في تعليم وتحفيظ كتاب الله عز وجل .// انتهى //14:15ت م0090