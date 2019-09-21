الدمام 22 محرم 1441 هـ الموافق 21 سبتمبر 2019 م واسأنهت بلدية محافظة الخفجي استعداداتها للاحتفال باليوم الوطني 89 وفعالياته المتنوعة بتجهيز موقع الاحتفال للأهالي والمشاركة مع اللجنة المنظمة بالمحافظة .وأوضح رئيس بلدية محافظة الخفجي المهندس محمد بن حزام الحميداني، أن البلدية قامت بتزيين المحافظة بتركيب (400) من أعلام المملكة بالشوارع الرئيسية والمراكز التابعه لها، وتزيين أعمدة الإنارة بإنارة تجميلية عبارة عن حلقات LED تضئ جسم العامود بالألوان بـ (150) عامود، وتركيب مجسمات مضائة بشعار (السيفين والنخلة ) تحتوي على إضائة LED بـ (350) عامود، إضافةً إلى تجهيز موقع الإحتفالات بمبنى المركز الحضاري الواقع بالواجهة البحرية والساحة التي بجانبه، كما تم تجهيز الواجهة البحرية والحدائق العامة لاستقبال المتنزهين من تنظيف المسطحات الخضراء وصيانة ملاهي الأطفال وصيانة الإنارة وترتيب الأشجار والشجيرات والمداخل والطرق الرئيسية والميادين العامة وصيانة الخدمات العامة بالحدائق، داعياً المواطنين والمقيمين إلى ضرورة الاهتمام بالنظافة وعدم العبث بالمرافق العامة في الحدائق والكورنيش لتظل متنفساً ينعم بها الجميع .// انتهى //14:20ت م0091