جيزان 22 محرم ١٤٤١هـ الموافق ٢١ سبتمبر ٢٠١٩م واسيعد اليوم الوطني للمملكة العربية السعودية من المناسبات العظيمة التي يترقبها الصغير والكبير في وطن العز والمجد والفخر لما فيها من فرح واعتزاز ، بتاريخ وحاضر وطن المقدسات ومهد الرسالات أرض الحرمين الشريفين وقبلة المسلمين.وإن كان كل مواطن من أبناء هذا الوطن العزيز تغمره مشاعر الفرح والسرور مع حلول هذه المناسبة العظيمة في كل عام ، ولكن تبقى فرحة الأطفال فارقة وحاضرة لتكون أضعاف فرحة الكبار لخلو قلوبهم من هموم الحياة ومشاغلها , والتي تبرز عندما ترسم على مُحيّا الأطفال وهم يتوشحون أعلام الوطن التي تزينها كلمات التوحيد "لا إله إلا الله محمد رسول الله" والابتسامة تعلو محياهم ، في تعبير صادق عن الفرح الغامر الذي تزهو به نفوسهم الصافية النقية.عدسة "واس" رصدت فرحة الأطفال باليوم الوطني للمملكة في عامه الـ 89 من خلال تواجدها في فعاليات واحتفالات مختلف محافظات ومدن ومراكز منطقة جازان بيوم وطنهم المجيد .//انتهى//14:23ت م0092