بريدة 22 محرم 1441 هـ الموافق 21 سبتمبر 2019 م واستحتفي أسرة جمعية أبناء ببريدة باليوم الوطني الـ٨٩ للمملكة بجملة من الفعاليات والبرامج .وتتضمن الفعاليات اضاءة المباني المخصصة للجمعية بالألوان الخضراء وتزيينها بالبنرات والإعلام السعودي وشعار المملكة بألواح كبيرة ، تجهيز أماكن الاحتفالات بالونات هليوم باللونين الأبيض والأخضر .وسيتوافد أبناء الجمعية الأيتام إلى الأكاديمية عصر الثلاثاء القادم متزينين باللباس السعودي الموحد استعدادًا لانطلاق الفعاليات بعد المغرب مباشرة ، والتي ستتضمن أوبريت وطني يؤديه مجموعة من الأبناء ، ومسيرة ، ومسابقات وطنية ، وتلوين شعار المملكة من خلال اللوحة الفنية الكبيرة التي تم رسم الشعار عليها مسبقا .// انتهى //14:37ت م0096