أبها 22 محرم 1441 هـ الموافق 21 سبتمبر 2019 م واسكشفت إدارة مرور عسير عن استعداداتها لتسهيل الحركة المرورية وحركة التنقل وسط مدينة أبها، وطرق الوصول إلى مواقع الفعاليات المخصصة للاحتفال باليوم_الوطني_89‬.واتخذ مرور عسير العديد من الإجراءات الأمنية والمرورية، حيث خصصت 5 طرق رئيسية، هي طريق الملك عبدالعزيز، وطريق الملك فهد، وطريق السودة، وطريق الطائف، وطريق الملك عبد الله، وطريقان مفردة هما، طريق بني مازم، وطريق بني مالك، بالإضافة إلى طريق آخر مزدوج هو طريق آل يوسف، وذلك لاستقبال السيارات القادمة إلى أبها وتحويلها لنقاط التجمع، فيما خصصت أربعة طرق داخلية رئيسية شملت طريق الأمام محمد بن سعود - القابل، وطريق اليمانية نهران - دوار التحفيظ، وطريق المدينة، وطريق الوردتين لتكون طرقٍ ناقلة للحركة ومؤدية لمواقع الفعاليات الواقعة على طريق الحزام الشمالي والغربي بحي الضباب.وحددت إدارة المرور ثمان نقاط لقفل الحركة المقترحة ومنع الدخول الى موقع الفعالية وهي إشارة الوصايف، حيث يمنع الدخول إلى موقع الفعالية من هذه النقطة وسيتم تحويل الحركة باتجاه الحزام الشرقي ووسط البلد.أما القادمون عن طريق موقع "قصر أبو شقاره" أبو خيال، فسيتم دخولهم إلى موقع الفعالية بعد إزالة الرصيف الوسطي و تحويل الحركة باتجاه الحزام الجنوبي ، كما تم تحويل مسار حركة القادمين عن طريق السودة بعد مخرج أبها الجديدة باتجاه طريق السودة ومن ثم الاتجاه إلى مواقف المشهد وطريق الطائف.أما القادمون باتجاه إشارة طريق آل يوسف فسيتم إزالة الرصيف الوسطي قبل الإشارة لتمكين باصات النقل الترددي بالنزول إلى مواقف البنوك والعودة، فيما تم تحويل المسار الحركي للقادمين من حي النزهة إلى إشارة أبها الجديدة باتجاه أبها الجديدة ثم طريق السودة.ودعت إدارة مرور عسير مستخدمي مواقف الأمانة بالخروج تجاه الغرب ثم الانعطاف من جوار مستشفى أبها الخاص يميناً باتجاه شارع الأمام محمد بن سعود والاستمرار إلى مواقف النادي الادبي.أما الذين سيستعملون مواقف إدارة التعليم فسيسلكون طريق الأمير سلطان المخصص لهم والاستدارة من أشاره مستشفى عسير والعودة في نفس الاتجاهوقد تم تخصيص مواقف كليات البنات الواقعة على طريق الملك عبدالله، ومواقف المدينة الرياضية، ومواقف مركز المعارض بالمطار كمواقف احتياطية لمضاعفة الطاقة الاستيعابية.// انتهى //14:42ت م0100