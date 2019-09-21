الرياض 22 محرم 1441 هـ الموافق 21 سبتمبر 2019 م واسرعت صاحبة السمو الأميره سميرة بنت عبد الله الفرحان رئيسة مجلس جمعيه الفصام الخيريه "احتوا" أمس, الحفل النسائي لليوم الوطني الـ٨٩ للمملكة، وذلك في منتزة الخيمه الترفيهي.وقالت سموها خلال الحفل: "نحتفل اليوم بهذ الوطن ونفتخر بانتمائنا له فهو مهبط الوحي ومنبع الرسالة وقبلة المسلمين, سائلة الله أن يحفظ هذا البلد ويديم على خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود, وسمو ولي عهده الأمين الصحة والعافية, مشيدة بتفاعل الفتيات مع المناسبة.بعد ذلك قدمت قصيدتين وطنيتين, ثم توالت فقرات الحفل التي تنوعت مابين مسابقات وعروض.وأوضحت مديرة مركز الخيمة تذكار الخثلان, أن المركز دأب على المشاركه في المناسبات الوطنية وتشجيع مرتاديه على إظهار مواهبهم.// انتهى //15:59ت م0121