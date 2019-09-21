مكة المكرمة 22 محرم 1441 هـ الموافق 21 سبتمبر 2019 م واستجري إدارة التعليم استعدادات مكثفة لتفعيل برنامج الاحتفاء باليوم الوطني الـ ٨٩ للمملكة على يد مؤسس هذا الكيان الشامخ الملك عبدالعزيز - رحمه الله - تحت شعار "همة حتى القمة" بمتابعة مدير إدارة التعليم بمحافظة الليث الدكتور زكي بن رزيق الحازمي.وتسعى إدارة التعليم من خلال تفعيل برنامج الاحتفاء إلى ترسيخ الاعتزاز بالدين، والولاء للملك والانتماء للوطن وتنمية القيم الوطنية وتذكيرًا بنعم الله على وطننا ومنها نعمة الأمن والأمان والرخاء والاستقرار وتعميقاً للقيم الإيجابية لدى طلاب وطالبات التعليم ومنسوبيه كافة.واجتمع المساعد للشؤون التعليمية الدكتور محمد بن أحمد النعيري بأعضاء اللجنة الإشرافية لليوم الوطني, وناقش معهم مجريات سير خطط العمل، وأبرز البرامج والفعاليات التربوية والتعليمية والوطنية المزمع تنفيذها على مستوى إدارة التعليم والمدارس وأندية الحي ، مطلعاً على برنامج الحفل الرسمي لإدارة التعليم الذي تقرر إقامته صباح يوم الأربعاء المقبل ٢٦ محرم ١٤٤١هـ بمسرح مجمع الأنشطة الطلابية.وأكدت إدارة التعليم على جميع المدارس بالمشاركة بفعالية كبيرة في تنفيذ برامج الاحتفاء وفق الخطة المعتمدة وبمشاركة الطلاب والطالبات والمعلمين والمعلمات كافة ، ورفع التقارير الختامية لأبرز الأنشطة والفعاليات المنفذة عبر الموقع الإلكتروني المخصص للمناسبة.// انتهى //16:01ت م0122