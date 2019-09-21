أبوجا 22 محرم 1441 هـ الموافق 21 سبتمبر 2019 م واسأعلن الجيش النيجيري مقتل سبعة قياديين من جماعة بوكو حرام الإرهابية في اشتباكات مع الجيش شمال شرق البلاد.وأوضح المتحدث باسم الجيش النيجيري موسى صغير في تصريح صحفي أن قوات الجيش نفذت عملية عسكرية ضد فصائل بوكو حرام في حوض بحيرة تشاد, مشيرًا إلى مقتل سبعة قياديين خلال الاشتباكات، فضلاً عن فرار عدد كبير من العناصر الإرهابية بعد تدمير معسكراتهم في المنطقة.يذكر أن جماعة بوكوحرام تقوم بعمليات إرهابية للدول المجاورة لنيجيريا، وهي: النيجر والتشاد والكاميرون منذ عام 2015 م.// انتهى //16:01ت م0123