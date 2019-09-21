عمّان 22 محرم 1441 هـ الموافق 21 سبتمبر 2019 م واسهنأت وزير الدولة لشؤون الإعلام، الناطق الرسمي باسم الحكومة الأردنية، جمانة غنيمات ، خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع - حفظهما الله -، والشعب بمناسبة اليوم الوطني الـ 89.وتمنت الوزيرة الأردنية في تصريح لوكالة الانباء السعودية بمناسبة اليوم الوطني ، المزيد من الازدهار والرفعة للمملكة في ظل خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود - حفظه الله- ، ودوام الأمن والاستقرار للمملكة، التي تشكّل ركيزة أساسية في المنطقة العربية والعالم الإسلامي.وقالت إن هذه المناسبة تجسد التاريخ العريق والمكانة الراسخة التي تحتلها المملكة العربية السعودية في المنطقة، وتعد محطة تؤكد على نهضة السعودية المستمرة في مختلف المراحل، وصولاً إلى ما هي عليه اليوم من تطور ونمو في جميع القطاعات والميادين.وعبرت عن الاعتزاز بالمستوى الرفيع من الشراكة الاستراتيجية والنوعية، التي وصلت إليها العلاقات التاريخية والراسخة بين الشعبين والقيادتين في المملكة العربية السعودية والمملكة الأردنية الهاشمية.وشددت على حرص الأردن، بقيادة العاهل الأردني عبدالله الثاني، على ترسيخ العلاقة الأخوية والتاريخية التي تجمع المملكتين والشعبين الشقيقين، وتعزيز إدامة التنسيق والتشاور الثنائي على مختلف المستويات خدمة للعلاقات المشتركة والقضايا العربية والإسلامية، التي تسعى قيادتا البلدين لتقديمها كأولويات في مختلف المحافل.وأشارت إلى حجم التنسيق المستمر والتعاون الوثيق بين المملكتين الجارتين، وبتوجيه دائم من قيادتيهما حيال جميع القضايا الثنائية والأخرى الأوسع إطار في المنطقة والعالم، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، التي هي القضية المركزية الأولى، وبما يحفظ الحقوق العادلة للشعب الفلسطيني استناداً إلى مبادئ الشرعية الدولية، وقيام دولة فلسطينية مستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.وفي الجانب الاقتصادي، أكدت الوزيرة الأردنية، التقدير الكبير لوقوف السعودية إلى جانب الأردن في مختلف الظروف والتحديات التي واجهها، وفي مقدمتها التحديات الاقتصادية، مشيرةً إلى التطلّع لتوسيع قاعدة الاستثمارات السعودية في الأردن واستقطاب المزيد منها، وبما يؤكد الثقة بالاقتصاد الأردني والمساهمة السعودية المقدّرة لدعمه في مختلف القطاعات.//انتهى//16:04ت م0124