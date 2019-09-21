الرياض 22 محرم 1441 هـ الموافق 21 سبتمبر 2019 م واسأكد معالي محافظ المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية سليمان بن عبد الرحمن القويز أن المملكة تعيش اليوم فرحة اليوم الوطني الـ 89 لتوحيد مملكتنا الغالية على يد المؤسس الملك عبد العزيز - رحمه الله - ، وتتطلع إلى غد مشرق تتواصل فيه مسيرة الخير والعطاء.وقال في تصريح بمناسبة اليوم الوطني : " بلادنا اليوم تشهد نقلات نوعية في مسيرة إصلاحاتها التنموية بمختلف المجالات، وتمضي بخطاً ثابتة نحو التطوير والتغيير والتحول للأفضل، حاملة راية المؤسس الذي وحّد الأرض والكلمة، وأرسى دعائم وطن طموح يسعى دائماً للقمة بهمم قادته وأبناء شعبه.ورفع القويز بهذه المناسبة باسمه ونيابة عن منسوبي المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية كافة أسمى آيات التهاني والتبريكات لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولسمو ولي عهده الأمين وإلى الشعب السعودي الكريم سائلًا المولى القدير أن يمدهم بعونه وتوفيقه.وأوضح أن منسوبي المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية يُحفزون الهمم ويرفعون سقف الطموحات عالياً مؤمنين بدورهم في تحقيق رؤية الوطن الحبيب وترسيخ المنجز السعودي التنموي والإنساني، وذلك من خلال ما تقدمه المؤسسة في مختلف مجالات تعزيز جودة حياة الفرد والأسرة السعودية وتأمين مستقبل كريم، كما أنهم فخورون بما يملكون من عزم وما يتمتعون به من طاقات وطنية، وبالمساندة المقدمة من الشركاء الداعمين لمسيرتهم في تحقيق رسالتهم وأهدافهم ، مؤكدًا أن النجاح لا يقاس بالإنجازات فقط، بل يقاس بمدى التغيير الذي يصنعونه في مجالات التعاون والتكافل الاجتماعي التي يقدمونها لعملائهم.وقال : إن التأمين الاجتماعي حق من الحقوق الأساسية لكل أفراد المجتمع، وهو عنصر مهم من عناصر استقرار الأسرة اجتماعياً واقتصادياً، حيث شمل نظام التأمينات الاجتماعية جميع المنشآت، فبلغ عدد المنشآت المسجلة بالنظام أكثر من خمس مئة وتسعة وأربعين ألف منشأة، وعدد المشتركين الذين على رأس العمل أكثر من ثمانية ملايين وأربع مئة ألف مشترك، يصرف لهم معاشات شهرية تقدر بأكثر من مليار وثمان مئة مليون ريال يستفيد منها أكثر من ثلاث مئة وتسعة وثمانين ألف مستفيد.وفي الجانب التقني تولي المؤسسة أهمية كبيرة للخدمات الإلكترونية فهي تعد من الجهات الحكومية التي تطبيق مفهوم الحكومة الإلكترونية حيث حققت في هذا المجال العديد من الجوائز المحلية والدولية كان آخرها تجديد شهادة الاعتماد الدولي بالتطبيق والامتثال لمعيار الآيزو 27001-2013 لأمن المعلومات من مؤسسة الشهادات المعيارية الدولية (Global) ISC، وجاءت هذه الإنجازات نتيجة لسعي المؤسسة الدائم بالأخذ بكل ما هو جديد على الساحة التقنية في سبيل تطوير الخدمة المقدمة لعملائها ومنها الاستفادة من التكامل مع الجهات الحكومية لتقديم خدمات استباقية لعملائها.وفي مجال الاستثمار تعد المؤسسة من كبار المستثمرين في المملكة وتتوزع استثماراتها على عدد من المجالات الرئيسية من استثمارات نقدية وسندات وقروض وأسهم إضافة إلى الاستثمارات العقارية، حيث تعتمد في إدارة هذه الاستثمارات على خطة إستراتيجية طويلة الأجل وقد أعدت على ضوء خبرات متراكمة ودراسة مستفيضة لتحقيق عائد مجز يمكّن المؤسسة من الوفاء بالتزاماتها تجاه المشتركين والمستفيدين.وسأل الله تعالى في الختام أن يحفظ لهذه البلاد قادتها وأن يديم علينا نعمة الأمن والأمان والرخاء والاستقرار.// انتهى //16:07ت م0126