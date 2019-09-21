الرياض 22 محرم 1441 هـ الموافق 21 سبتمبر 2019 م واسرفع معالي رئيس الهيئة الملكية للجبيل وينبع المهندس عبدالله بن إبراهيم السعدان, باسمه ونيابة عن منسوبي الهيئة, التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود, ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع - حفظهما الله - وللأسرة المالكة الكريمة، وللشعب العزيز، بمناسبة اليوم الوطني الـ89 للمملكة.وقال : "إن هذه المناسبة الوطنية تجدد في نفوسنا جميعا الفخر والاعتزاز بهذا الوطن العظيم، الذي تأسست أركانه على أرض صلبة من الإيمان والثقة والطموح، على يد الملك المؤسس عبد العزيز آل سعود - رحمه الله - الذي استطاع أن يحقق أعظم وحدة تحت راية التوحيد واستمر - رحمه الله - في قيادة دفة المملكة عبر سياسة داخلية هدفها البناء وتحقيق الأمن والرخاء، وسياسة خارجية حكيمة منحت المملكة مكانة كبيرة على الخارطة الدولية، أكدت قوة شخصيته وبعد نظره وحنكته وحبه العظيم لشعبه, وحمل أبناؤه الملوك البررة من بعده - رحمهم الله - الأمانة وأدوها على أكمل وجه لتزداد المملكة في عهودهم عزاً وتمكيناً ورخاءً بفضل الله تعالى حتى وصلت الأمانة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - أيده الله - الذي شهد عهده الكثير من الإنجازات التنموية، والإصلاحات الهيكلية الكبيرة، والسياسات الخارجية الشجاعة والحكيمة، التي عززت الروابط مع الدول الصديقة.وأعرب المهندس السعدان عن الفخر العظيم بأن تكون الهيئة الملكية للجبيل وينبع جزءاً رئيساً من هذه الإنجازات الوطنية العظيمة لتنفيذ خطة التجهيزات الأساسية اللازمة لإعداد منطقتي الجبيل وينبع منطقتين صناعيتين, منوهاً بدعم القيادة الكبير للهيئة الملكية ومنحتها مزيداً من ثقتها، فأسندت إليها إدارة مدينة رأس الخير للصناعات التعدينية، ثم مدينة جازان للصناعات الأساسية والتحويلية، حتى استطاعت الهيئة الملكية جذب استثمارات محلية وأجنبية لتكون بذلك أحد أهم الأذرع الاقتصادية للمملكة.وفي الختام سأل الله تعالى - عز وجل - أن يحفظ المملكة، وأن يديم عليها أمنها وأمانها وعزها ورخاءها في ظل قيادة وتوجيهات خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد الأمين -حفظهما الله-.// انتهى //16:10ت م0127