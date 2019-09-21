جيزان 22 محرم 1441 هـ الموافق 21 سبتمبر 2019 م واسوقف وكيل إمارة منطقة جازان عبدالله بن صالح المديميغ أمس، على عروض الهيئة العامة للترفيه بمناسبة اليوم الوطني الـ 89 "همة حتى القمة"، وذلك بالكورنيش الشمالي بمدينة جيزان.وتابع تنفيذ الفعاليات التي تضمنت عرضاً ترفيهياً يصور الطريق الذي يسير عليه الوطن نحو المستقبل، ليأخذ المسار الحضور في رحلة فريدة وجميلة تصور فيها جميع أنحاء المملكة، وتعرض العديد من اللحظات الفنية التي ستجدد الفخر والاعتزاز بماضينا وحاضرنا ومستقبلنا الزاهر والواعد من خلال ما يقدم من عروض عبر عدد من الشاشات والأكشاك الخاصة ببيع الأغراض والملابس التراثية وعروض الألعاب النارية وأقسام الرسم والتصوير والعزف على الآلات الموسيقية.رافق المديميغ, وكيل إمارة المنطقة للتنمية خالد بن عبدالعزيز القصيبي, وعدد من المسؤولين بالمنطقة.// انتهى //16:11ت م0129