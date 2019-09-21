إسلام آباد 22 محرم 1441 هـ الموافق 21 سبتمبر 2019 م واسرفضت باكستان بيان وزارة الخارجية الأفغانية بشأن عدم اعتراف أفغانستان بالحدود الدولية بين البلدين.وأوضح المتحدث باسم وزارة الخارجية الباكستانية محمد فيصل في تصريح اليوم, إن بيان وزارة الخارجية الأفغانية يعتبر موقف غير مسؤول من جانب أفغانستان، ولا يخدم العلاقات الجيدة بين البلدين.وأبان أن عدم اعتراف أفغانستان بخط "دوراند" كحدود دولية غير مقبول، مؤكداً أن هذا الخط يعّد حدود دولية بين باكستان وأفغانستان باعتراف دولي.وقال إن مثل هذه البيانات من الجانب الأفغاني لا تؤدي إلا إلى تقويض عزم السلام والتعاون بين البلدين ويجب تجنبها.وكانت وزارة الخارجية الأفغانية قد أوضحت في بيان لها يوم الجمعة إن كابل "لا تعترف بخط "دوراند" كحدود رسمية بين البلدين"، وذلك رداً على افتتاح رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان معبر "طورخم" الحدودي بين البلدين لتسهيل عملية النقل وشحن البضائع بين البلدين.// انتهى //16:11ت م0130