المدينة المنورة 22 محرم 1441 هـ الموافق 21 سبتمبر 2019 م واسوصل ثلاثة دراجين من فريق دارجات مونستر من مركز الفريش إلى المدينة المنورة على دراجاتهم الهوائية، يضعون صورة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود, وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - على صدورهم في رحلة تطوف مدن المملكة احتفالا باليوم الوطني الـ 89.وأعرب الدراجون أحمد صبر وأحمد العوفي ومحمد الردادي عن فرحتهم البالغة ومدى فخرهم واعتزازهم حول مايقومون به من جولة على مدن المملكة للاحتفال باليوم الوطني.وأوضحوا أن محطتهم المقبلة بعد المدينة المنورة هي منطقة حائل رافعين التهنئة بهذه المناسبة للقيادة الرشيدة وللشعب الكريم.// انتهى //16:11ت م0131