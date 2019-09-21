الرياض 22 محرم 1441 هـ الموافق 21 سبتمبر 2019 م واسأكد معالي محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني الدكتور أحمد بن فهد الفهيد أن اليوم الوطني الـ 89 للمملكة يعد يوم فخر واعتزاز بأمجاد المملكة منذ توحيدها على يد الملك المؤسس عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود - رحمه الله -، وسار أبناؤه الملوك البررة من بعده - رحمهم الله - في دعم مسيرة وبناء الوطن على كل الصُعد حتى العهد الزاهر لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله -, الذي يزهو بالمنجزات الجبارة والطموحات الشامخة على الصعيدين الداخلي والخارجي , حيث تبوأت بلادنا من خلالها مكانة عالمية مرموقة نتيجة تلاحم القيادة الرشيدة مع الشعب.وقال الدكتور الفهيد : إننا جميعاً نستذكر في هذا اليوم السعيد دروساً في قيم التلاحم والتكاتف والأُخوة الصادقة لمسيرة توحيد هذا البلد العظيم الذي جعل الإسلام شرعه ودستوره، والعدل منهجه، وأرسى بذلك كل دعائم الخير والعطاء في كل مكان وزمان, فهو في عطاء مستمر، وحراك تنموي مبهر.ونوه معاليه أن هذه المناسبة تعد فرصة غالية لتأكيد الحب والولاء والانتماء لهذا الوطن وقادته حيث نشهد في عهدهم الميمون - وفق الرؤية المباركة للمملكة 2030 التي نسير نحوها بخطى واثقة - الخير الكثير لجميع شرائح المجتمع في المجالات كافة لما تحمله من خطط ومنجزات تنموية ضخمة تركز على مشاركة القطاع الخاص جنباً إلى جنب مع القطاع الحكومي للمضي في التنمية الشاملة في جميع المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية التي شهدت على نجاحها مؤشرات القياس الدولية, لاسيما الاهتمام الذي وجده قطاع التدريب التقني والمهني في برامج الرؤية وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص بما ينعكس على توطين التقنية وتوفير الوظائف في التخصصات المهنية.وأكد أن حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود حرصت على دعم مسيرة التدريب التقني والمهني بالمملكة من خلال البرامج التدريبية التي تصقل مهارات الشباب وتجعلهم رافداً أساسياً من روافد النهضة الاقتصادية والتنموية التي تشهدها المملكة بمختلف الصُعد والمستويات, حيث حرصت المؤسسة على عقد الشراكة الإستراتيجية مع القطاع الخاص كونها نموذجاً مهماً جداً في تأهيل الشباب وتوطين التقنية، وتم ربط ذلك مع مستهدفات المؤسسة وذلك بزيادة مشاركة القطاع الخاص في تأهيل الشباب إلى 35 شراكة إستراتيجية, حيث يبلغ عدد الشراكات الإستراتيجية التابعة للمؤسسة مع كبرى شركات القطاع الحكومي والخاص حتى الآن 30 شراكة عبر معاهد تدريب متنوعة.وأوضح الدكتور الفهيد أن المؤسسة ترتبط ارتباطاً مباشراً بأربعة أهداف ضمن رؤية المملكة 2030, تتمثل في المواءمة بين مخرجات التعليم واحتياجات سوق العمل , وتحسين جاهزية الشباب للدخول لسوق العمل, والتوسع في التدريب المهني, إضافة إلى تحسين مخرجات التعليم الأساسية, مما يجعل المؤسسة تستهدف ما نسبته 40% من خريجي الثانوية العامة بحلول الرؤية الطموحة، خاصة مع بلوغ الوظائف التقنية المطلوبة آنذاك إلى مليون و700 ألف وظيفة, حيث تسعى المؤسسة إلى قيادة وتطوير قطاع التدريب التقني والمهني لتمكين الشباب السعودي من المشاركة بشكل تنافسي في القوى العاملة من خلال نشر قيم الأمانة والمهنية, والانتماء, والإتقان والابتكار, والتميز, والتشاركية, كماتسعى المؤسسة للإسهام في تحقيق العديد من الأهداف الأخرى منها غرس المبادئ والقيم الوطنية وتعزيز الانتماء الوطني, وإسهام المرأة في سوق العمل, وتعزيز ودعم ثقافة الابتكار وريادة الأعمال, وتوطين الصناعات الواعدة, وتشجيع العمل التطوعي وغيرها.وأشار إلى أن المؤسسة وكل منسوبيها يدركون المسؤولية الكبيرة المنوطة بهم للإسهام في تحقيق الرؤية الوطنية والدور المهم للتدريب التقني والمهني في التنمية البشرية وتأهيل الكوادر الوطنية وتطوير مهارات السعوديين والسعوديات وفق المعايير العالمية؛ ليكون لتلك الكوادر الوطنية الدور الرئيس في التنمية الشاملة المستدامة، ورسم الخارطة الاقتصادية المستقبلية للمملكة.واختتم تصريحه بالدعاء سائلاً الله عز وجل أن يحفظ القيادة الرشيدة والشعب الكريم من كل مكروه، وأن يديم علينا نعمة الإسلام والأمن والأمان والاستقرار.// انتهى //16:12ت م0132