الرياض 22 محرم 1441 هـ الموافق 21 سبتمبر 2019 م واسرفع سفير جمهورية أذربيجان لدى المملكة العربية السعودية شاهين عبد اللاييف بخالص التهاني والتبريكات باسمه وبالنيابة عن البعثة الدبلوماسية في الرياض والجالية الأذربيجانية بالمملكة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع - حفظهما الله ، وللشعب السعودي الكريم بمناسبة اليوم الوطني الـ89 للمملكة.وأشار عبداللاييــف إلى عمق العلاقات التاريخية بين البلدين حكومة و شعباً، ومدى تأثيرها على جميع تعاملاتها الدبلوماسية، مؤكدًا أن المملكة تلعب دوراً رائداً في شؤون الأمة الإسلامية من خلال دعم قضية السلام والاستقرار و أنه على مر السنين، تقدمت المملكة بشكل لافت، وحصلت على مكانة مرموقة في الشؤون العالمية بفضل قيادتها الرشيدة.وعبر عن سعادته بالتطور الحالي الذي تشهده المملكة في شتى المجالات في ضوء رؤية 2030، مؤكدا" أن جمهورية أذربيجان ستكون شريكا في هذا المشروع حيث إن الأهداف المتوخاة في الرؤية تبشر بعهد جديد من الازدهار في المنطقة، وأن المرحلة الحالية التي تعيشها المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين تؤكد أنها في مرحلة تحول استراتيجي مهم قوامها قرارات حكيمة تعكس رؤية ثاقبة ومواقف حازمة تتعامل مع قضايا مصيرية على الصعيدين الداخلي والخارجي، أسهمت في وضع الأسس الكفيلة بترسيخ الاستقرار والتطور للمملكة وفي تعزيز موقعها الريادي داخل محيطها العريي والإسلامي وداخل المجتمع الدولي على وجه العموم.كما أعرب عن خالص تقديره للدور الريادي للمملكة في خدمة القضايا الإسلامية و الدولية، وأكد وقوف حكومة جمهورية أذربيجان بحزم مع المملكة العربية السعودية متطلعاً إلى مزيد من تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين.وتمنى في ختام كلمته أطيب الأمنيات وخالص دعوات شعب وحكومة جمهورية أذربيجان بمستقبل مشرق وآمن لمملكة الخير والعطاء بإذن الله في ظل التوجيهات السديدة لخادم الحرمين الشريفين وإشراف سمو ولي عهده الأمين - رعاهما الله ، راجياً الله عز وجل أن يعم السلام المنطقة وجميع أنحاء العالم.// انتهى //16:15ت م0135