الطائف 22 محرم 1441 هـ الموافق 21 سبتمبر 2019 م واساستضافت جامعة الطائف مجموعة من طلاب الجامعات الخليجية المشاركين في الزيارة الطلابية الـ28 لجامعات ومؤسسات التعليم العالي لدول مجلس التعاون الخليجي خلال الفترة من 16 إلى 20 محرم 1441هـ.وأوضح عميد شؤون الطلاب بجامعة الطائف الدكتور بندر بن معيض البقمي، أن عدد الوفود الطلابية المشاركة في الزيارة بلغ 15 وفداً، ضمت أكثر من 120 شخصا بين طلاب ومشرفين ولجان عاملة.وأكد الدكتور البقمي أن الزيارة الطلابية هدفت إلى تعزيز التعارف وتقوية العلاقات بين طلاب الجامعات الخليجية، وزيادة التواصل الاجتماعي والتعليمي والثقافي وتبادل الخبرات والمعرفة، مبيناً أن هذه الزيارة تأتي تحت إشراف الأمانة العامة لدول مجلس التعاون الخليجي،وتشارك بها جامعات ومؤسسات التعليم العالي بدول مجلس التعاون.وأشار عميد شؤون الطلاب بجامعة الطائف إلى أن برنامج الزيارة الطلابية كان متنوعاً، إذ تضمن زيارة المواقع التاريخية في محافظة الطائف، مثل سد عكرمة، وبيت الكاتب، وبيت الكعكي، ومتحف الشريف.وأوضح الدكتور البقمي أن أعضاء الوفود الطلابية الخليجية زاروا أيضاً بعض المواقع العلمية، مثل جامعة الطائف، مركز الأمير سعود الفيصل لأبحاث الحياة الفطرية، إضافة إلى زيارة المواقع السياحية ومنعا تلفريك الهدا، منطقة وسط البلد، محور النور.وبيّن أن ختام البرنامج اشتمل على تنظيم حفل قدم من خلاله طلاب جامعة الطائف عرضاً مسرحياً، وأوبريتاً وطنياً، وذلك بالقاعة الكبرى بمقر الجامعة الرئيس في الحوية.// انتهى //17:06ت م0162