الأحساء 22 محرم 1441 هـ الموافق 21 سبتمبر 2019 م واستنظم جمعية الشعر الشعبي في مملكة البحرين الأربعاء القادم، أمسية شعرية وطنية بمناسبة احتفاء المملكة العربية السعودية باليوم الوطني الـ 89 بعنوان " همة حتى القمة" وذلك بقاعة الجمعية بالمنامة .ويمثل المملكة العربية السعودية في هذه الأمسية التي يديرها الشاعر البحريني محمد المبارك، نخبةً من شعراء الأحساء وهم راشد القناص وعبداللطيف الوحيمد وتهاني المبيريك.وأهابت الجمعية بالشعراء والشاعرات والمهتمين والمهتمات بالشعر النبطي حضور الأمسية لتشنيف أسماعهم بالشعر الوطني المُحلِّق في آفاق الولاء وصادق الانتماء للوطن ومحبته المخلصة والمقدِّسة.وتأتي هذه الأمسية تضامناً مع المملكة في احتفالها الوطني بهذه المناسبة العظيمة التي تصادف بعد غد الاثنين، وتجسيداً لمعاني الحب والإخاء واللحمة ووحدة المصير بين البلدين الشقيقين وقوة العلاقات التاريخية وروابط الدم والقربى.// انتهى //17:13ت م0164