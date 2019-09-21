اليوم الوطني / جوازات الحدود الشمالية تواصل عملها خلال إجازة اليوم الوطني
السبت 1441/1/22 هـ الموافق 2019/09/21 م واس
عرعر 22 محرم 1441 هـ الموافق 21 سبتمبر 2019 م واس
تواصل جوازات منطقة الحدود الشماليه تقديم خدماتها للمستفيدين خلال إجازة اليوم الوطني للمملكه 89 .
وأوضح مدير جوازات المنطقه المكلف العميد ناصر بن عبدالعزيز الماضي أن العمل مستمر بمختلف الإدارات التابعة للجوازات بالمنطقة خلال إجازة اليوم الوطني للمملكه لاستقبال وإنهاء إجراءات الحالات الطارئة والضرورية التي لا يمكن تأجيلها أو تنفيذها عبر خدمات الجوازات الالكترونية ، داعياً المواطنين والمقيمين الاستفادة من خدمات الجوازات الإلكترونية ” أبشر . مقيم ” التي يمكن عن طريقها تنفيذ معظم الخدمات دون الحاجة للمراجعة .
// انتهى //
17:21ت م
0165