عرعر 22 محرم 1441 هـ الموافق 21 سبتمبر 2019 م واستواصل جوازات منطقة الحدود الشماليه تقديم خدماتها للمستفيدين خلال إجازة اليوم الوطني للمملكه 89 .وأوضح مدير جوازات المنطقه المكلف العميد ناصر بن عبدالعزيز الماضي أن العمل مستمر بمختلف الإدارات التابعة للجوازات بالمنطقة خلال إجازة اليوم الوطني للمملكه لاستقبال وإنهاء إجراءات الحالات الطارئة والضرورية التي لا يمكن تأجيلها أو تنفيذها عبر خدمات الجوازات الالكترونية ، داعياً المواطنين والمقيمين الاستفادة من خدمات الجوازات الإلكترونية ” أبشر . مقيم ” التي يمكن عن طريقها تنفيذ معظم الخدمات دون الحاجة للمراجعة .// انتهى //17:21ت م0165