نجران 22 محرم 1441 هـ الموافق 21 سبتمبر 2019 م واستطلق جمعية الثقافة والفنون بمنطقة نجران، خلال هذا الأسبوع، حزمة من الأنشطة والفعاليات الثقافية والفنية الوطنية، احتفاءً باليوم الوطني الـ 89، تحت شعار "همة حتى القمة"، وذلك على مسرح الجمعية بحي العريسة.وأوضح مدير الجمعية علي ناشر كزمان أن الفعاليات تتضمن، كورال وطني على مسرح الطفل، وأمسية شعرية، واستعراض لألوان الموروث الشعبي النجراني، وبعض الوصلات الغنائية الوطنية، إلى جانب تكريم الفائزين بمسابقات اليوم الوطني في الفن التشكيلي والتصوير الفوتوغرافي ، داعياً الجميع للحضور والاستمتاع بهذه الفعاليات احتفاءً بهذه المناسبة الغالية علينا، مؤكدًا أهمية اليوم الوطني، والاعتزاز بالتراث والهوية والانتماء.// انتهى //17:22ت م0166