الرياض 22 محرم 1441 هـ الموافق 21 سبتمبر 2019 م واسغادرت بعثة منتخب السعودية لكرة اليد الشاطئية اليوم إلى الصين للمشاركة في بطولة كأس آسيا المؤهلة لكأس العالم والمقرر انطلاقها السبت المقبل.وتضم بعثة الأخضر الإداري محمد حماده والمدرب فاخر الغاشي وأخصائي العلاج هيثم العذل والإعلامي بشير آل سعيد و10 لاعبين هم محمد النصفان وعلي الصفار وبشير اليعقوب وحسين الحنابي وفيصل آل قريش وحيدر الخضراوي ومحمد الباشا وحسن المبارك وحسين العوازم ومصطفى العليوات.وسيبدأ المنتخب السعودي مشواره في اليوم الافتتاحي السبت المقبل أمام المنتخب العماني ويخوض مباراته الثانية يوم الأحد أمام المنتخب الباكستاني، يليه يوم الثلاثاء مواجهة منتخب ايران ويلتقي يوم الأربعاء مع منتخب اليابان ويختتم مشواره في البطولة أمام المنتخب التايلندي يوم الخميس حيث يتأهل أولى وثاني كل مجموعة للدور الثاني.وأكد مدرب المنتخب فاخر الغاشي جاهزيتهم للبطولة قائلاً: "الروح العالية والقتالية والتركيز سلاحنا بالبطولة وهدفنا تقديم مستوى يليق بكرة اليد السعودية.وأضاف : " التركيز والروح العالية عامل مهم في لعبة كرة اليد الشاطئية لتحقيق نتائج إيجابية في المباريات حتى نستطيع الوصول بعيدا في البطولة، وأغلب لاعبي المنتخب المشارك في البطولة هم لاعبي المنتخب السعودي لدرجة الشباب المشارك العام الماضي في بطولة العالم بالجزائر ومعدل أعمارهم 21 عاماً بستثناء ثلاث لاعبين فقط وكلي ثقة كبيرة باللاعبين لتقديم مستوى يليق بكرة اليد السعودية.وختم الغاشي بقوله "طموح المنافسة مشروع للجميع إلا أن الهدف الأول هو إعداد منتخب قوي في بداية أول تجمع لمنتخب شاطئيعلى مستوى المملكة وبالتوفيق للجميع".// انتهى //17:47ت م0169