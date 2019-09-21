الرياض 22 محرم 1441 هـ الموافق 21 سبتمبر 2019 م واساختتمت مساء اليوم منافسات الفرق لبطولة المغرب الدولية ( ضمن سلسلة بطولة العالم للناشئين لكرة الطاولة) المقامة حالياً بأغادير المغربية بتحقيق المنتخب السعودي(A) المكون منخالد الشريف و سالم السويلم ومهدي آل هليل المركز الثاني والميدالية الفضية بعد خسارته المنتخب السلوفاكي بنتيجة 3-1 وتوج رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة الطاولة المهندس خالد الصالحي و رئيس الاتحاد البرتغالي لكرة الطاولة ورئيس وأعضاء الاتحاد المغربي لكرة الطاولة وعضو مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة الطاولة عبدالعزيز الطاهر الفرق الفائزة بالبطولة .وستقام منافسات الفردي غداً على مدار 3 أيام ، حيث يشارك الأخضر في منافسات الفردي بكل من خالد الشريف وسالم السويلم و مهدي آل هليل و هادي أبو الرحى و محمد السويلم .وعبر رئيس الاتحاد السعودي لكرة الطاولة عبدالعزيز الفهد السعيد عن سعادته بهذه النتيجة كونها المرة الأولى التي يصل فيها المنتخب السعودي للناشئين إلى منصات التتويج لبطولة من ضمن سلسة بطولات العالم للأشبال (ITTF) .وقدم شكره لصاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة رئيس اللجنة الأولمبية العربية السعودية على دعمه الكبير لجميع الألعاب الرياضيةبشكل عام ولكرة الطاولة بشكل خاص .وأكد عضو مجلس إدارة الاتحاد والمشرف على المنتخبات عبدالعزيز الطاهر أن ما تحقق هو بتوفيق الله ومن ثم جميع العاملين بالاتحاد و ضمن خطط يتم العمل عليها لعمل جيل جديد لكرة الطاولة السعودية .// انتهى //17:50ت م0172