الأحساء 22 محرم 1441 هـ الموافق 21 سبتمبر 2019 م واستأسست جامعة الملك فيصل عام 1395هـ ومرّت بتاريخها المزهر أكثر من أربعة عقود ونصف مضيئة برعاية ودعم ولاة الأمر، مكللة باهتمامهم الكبير بأبنائهم وبناتهم الطلبة، حتى تُوّجت بتشريف خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود –حفظه الله ورعاه-، الجامعة وتدشين مدينتها الجامعية مدينةً للعلم في واحة الأحساء.وأفاد معالي مدير الجامعة الدكتور محمد بن عبدالعزيز العوهلي، أن هذه المدينة العلمية المتكاملة تضم خمس عشرة كلية، تقدم (35) برنامجًا لمرحلة البكالوريوس، و (44) برنامجًا في الدراسات العليا، كما تضم محطة للبحث والتدريب الزراعي والبيطري، ومستشفى تعليمي بيطري، وثمانية مراكز بحثية متخصصة في مجالات علمية وتطبيقية مختلفة، ويبلغ عدد طلاب الجامعة المنتظمين حوالي (40.000) طالب وطالبة في مرحلة البكالوريوس، وحوالي (1200) طالب وطالبة في مراحل الدراسات العليا، ويتخرج من الجامعة سنويًّا أكثر من (5000) طالب وطالبة «منتظمين»، و (5000) طالب وطالبة «منتسبين» بدرجات علمية وتخصصات متعددة، ويعمل على خدمتهم أكثر من (1600) موظف من الإداريين والفنيين، ويبلغ عدد أعضاء هيئة التدريس حوالي (2200) عضوٍ من الجنسين، وهو ما يجعل جامعة الملك فيصل أكبر المؤسسات التعليمية من حيث التنمية البشرية في المنطقة الشرقية، ومركزًا مهمًّا لكسب المعرفة وتطوير وتنمية المهارات المهنية والإدارية والقيادية.ونوه معاليه بما حظيت به الجامعة من دعم كريم متواصل تجاوز عشرات المليارات، أسهم في تشييد مدينة تعليمية جامعية شامخة، والبدء في تشييد مدينة طبية متكاملة واعدة، وفي ظل هذا الدعم الكبير قطعتْ الجامعة أشواطًا من العطاء البحثي وبخاصة ما يتعلق بالجانب التطبيقي سواءً الأبحاث المدعومة، أَم الكراسي العلمية، أم براءات الاختراع، وجُلها في أبحاث النخيل والتمور في المجالات الاقتصادية أو الوقائية، وفي الأبحاث الطبية وبخاصة دراسة الأمراض المستوطنة في المنطقة، كما سعت جاهدة إلى تطوير وتجويد برامجها الأكاديمية، فحصلتْ على الاعتماد الأكاديمي المؤسسي من هيئة تقويم التعليم، إلى جانب حصول عدد من كلياتها وبرامجها على اعترافات واعتمادات دولية، كما بذلت الجامعة جهودًا ملموسة لمأْسسة الجامعة، وتحقيق أكبر قدر من العدالة والشفافية، فيما يتعلق بالقبول والتعيين والترقية والتدريب، واختيار الأكفأ من أبناء وبنات الوطن، كما استطاعتْ الجامعة تسخير تقنيتِها الحديثة لتحقيق دورها الرياديّ في دعم التعلم المستمر، ونشر المعرفة خارج أسوارها من خلال برامج التعليم المطور للانتساب، وسخرت الجامعة جميع خدماتها التقنية والاتصالية والإعلامية المتقدمة لتكون حاضرةً وداعمةً لكل مناسباتِ وفعالياتِ المجتمع، محرزة بذلك جائزة الإنجاز للتعاملات الإلكترونية الحكومية (فرع الريادة الإلكترونية)، ومتصدرة الجامعات السعودية في البث الفضائي، ومؤشرات التأثير الاجتماعي، والنشر الإلكتروني.// يتبع //17:52ت م0174

وأضاف معاليه " منذ انبثاق الرؤية الوطنية المباركة 2030 شهدت الجامعات السعودية في هذا العهد الزاهر عصر التغيير تحولاً لافتاً حتم عليها المبادرة إلى إعادة تعريف هويتها بما ينسجم مع تحولات اقتصاد المعرفة، والثورة الصناعية الرابعة، وتقديمها أنموذجًا مثاليًّا لمؤسسات التعليم العالي في القرن الـ 21 إدراكًا بأهمية تحويل الجامعات من مجرد مؤسسات تعليمية إلى محركات اقتصادية، تنموية، وحيوية على المستوى الوطني، الأمر الذي من شأنه تمكين تلك الجامعات من إعادة تصميم برامجها الأكاديمية ومناهجها الدراسية على النحو الذي يتماشى مع الاتجاهات الحديثة، والابتكارات العلمية الواعدة في مختلف العلوم والمعارف، وتعظيم مستوى الجدوى الاقتصادية لأبحاثها العلمية، وذلك من خلال توجيهها نحو إنتاج حلول أصيلة قابلة للتتجير والتسويق لمعالجة المشاكل الحيوية ذات الصلة بكافة مظاهر الحياة في المملكة ومستهدفات التنمية في بلدنا الغالي، والانفتاح على مجتمعاتها المحلية ومحيطها الخارجي، والتقارب مع قطاعات الصناعة والأعمال عبر بناء شبكة علاقات صناعية وخدمية مستدامة ومؤثرة، إلى جانب رفد سوق العمل السعودي بقطاعاته المتعددة بالقدرات المؤهلة كمًّا ونوعًا، والمنسجمة مع الاتجاهات الوظيفية المستقبلية، وعلى النحو الذي يحقق لخريجي الجامعات التميز والريادة الأكاديمية، والمهارية والمهنية.وقد كانت جامعة الملك فيصل على موعد مع التحول والتطوير لتواكب هذا الحراك الوطني التنموي في جميع المجالات، وتكون في طليعة ركب المسهمين في تحقيق توجهات الرؤية عبر إيمانها العميق بأثر هذه التوجهات في صناعة مستقبل الوطن، ومبادرتها بحشد كل إمكاناتها العلمية والبحثية والخدمية لتعظيم قدراتها الاستثمارية، وحضورها الاستراتيجي في خارطة التحول الوطني، مستنيرةً بتوجيهات القيادة الرشيدة الداعية إلى تنويع مصادر الدخل، وتوطين الصناعات الاستراتيجية، وتأسيس الشركات، وتفعيل أنظمة خصخصة الأجهزة الحكومية، وتحقيق الاستدامة البيئية، تلك التوجيهات السديدة التي كان للتعليم العالي منها الحظّ الأوفر من الاهتمام والرعاية، إدراكًا بأن أبناء وبنات الوطن هم المشروعات الوطنية الحقيقية التي ترسم ملامح الوطن، وغده الأجمل.// يتبع //17:52ت م0175

وأشار معالي مدير الجامعة إلى تشَكُّل نظام الجامعات الجديد الذي يبشر بتحول نوعي نحو تحسين كفاءة البيئة التعليمية، وتنويع المصادر المالية، ومنح الجامعات مزيداً من المرونة الإدارية في ظل اعتمادها على قدراتها الذاتية لتحقيق أهدافها، وخدمة الوطن العزيز، ومن هنا كان لابد لجامعة الملك فيصل أن تعيد حساباتها لتكون في موضعها الأمثل، وترسم طريقها المستقبليَّ عبر التخطيط الاستراتيجي الشمولي المستمد من خطط التحول الوطني في ضوء هوية تنموية تتجه نحوَ تحقيق الاستدامة، والإسهام في الأمن الغذائي، من خلال عدد من المجالات الحيوية كالزراعة، والمياه، والصحة، والطاقة، والنقل والتخزين، والبيئة، والتقنية، والإدارة، والتصنيع، إلى جانب استمرارها في تحقيق منجزاتها عبر عدد من روافد التميز، ومنها أمراض الدم الوراثية، والإعلام الرقمي، والموهبة في التعليم، والتعلم الرقمي، والمخاطر المالية، والذكاء الصناعي، والأمن السيبراني، وقد بدأت الجامعة فعليًّا في تحقيق ذلك من خلال البدء في بناء منظومة مُستدامة تضمُّ البحث، والتطوير، والقياس، والتصنيع الغذائي، مما يجعل من تمركزها في محافظة الأحساء بالمنطقة الشرقية شريكاً رئيساً في قطاعات التصنيع والتقنيات الغذائية، وتكون في مضمار التميز والتمايز وطنيّاً وإقليمياً وعالمياً وتحقق قفزات نوعية في مجالات التعليم، والبحث العلمي والشراكة المجتمعية، مضطلعة بدور فاعل في تعظيم مستويات الأثر من مكانة واحة الأحساء التاريخية والجغرافية والاقتصادية، وتسجيلها كموقع تراث عالمي، وعاصمةً للسياحة العربية لعام 2019.وأكد الدكتور العوهلي، أن جامعة الملك فيصل حققت بخطواتها الثابتة ملامح تكوين منظومة متكاملة للابتكار وريادة الأعمال، منطلقةً مما لديها من مكونات معرفية وبحثية تعدّ المصدر الثريَّ للأفكار الريادية وهي الكليات، والمراكز البحثية، والكراسي العلمية، إلى جانب احتضانها المركز الوطنيَّ للموهبة والإبداع، حيث تم تدشين شركة وادي الأحساء للاستثمار المحدودة، والتي تعمل بتوفيق الله تعالى في مجالات حيوية تنموية تشمل الخدمات التعليمية، واستثمارات التقنية والتصنيع، واستشارات وأعمال البحث والتطوير، والخدمات الصحية، والخدمات الزراعية، والاستثمار والتصنيع الغذائي، والخدمات العقارية، والصناعات التحويلية، والمال والأعمال، والأمن والسلامة، والأعمال الهندسية والإعمار، كما تعمل الجامعة على إنشاء "واحة الأحساء للابتكار والتقنية"، والتي تضمُّ عدة أحياء ابتكارية تنسجم مع توجهات رؤية 2030 المرتبطة بتحقيق الأمن المائي والغذائي، والاستدامة البيئية، وكذلك تدشين مركز ريادة الأعمال، لتعزيز ثقافة الابتكار وريادة الأعمال، وتوفير التدريب، وتحفيز وتوليد الأفكار.// انتهى //17:52ت م0176