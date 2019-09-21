تونس 22 محرم 1441 هـ الموافق 21 سبتمبر 2019 م واسرفع الملحق الثقافي بسفارة المملكة في تونس الدكتور محمد بن مضحي التوم، باسمه ونيابة عن منسوبي الملحقية الثقافية وجميع الطلبة السعوديين الدارسين بجمهورية تونس، التهاني والتبريكات لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - بمناسبة الاحتفاء باليوم الوطني الـ 89.وأكد الدكتور التوم في تصريح لوكالة الأنباء السعودية أن اليوم الوطني الـ 89 مناسبة لاستحضار مسيرة التوحيد والبناء مع المؤسس جلالة الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود - رحمه الله - التي نفخر جميعًا بها وذلك لما حققته من إنجازات ومكاسب كبيرة، أسهمت في رفعة الوطن وعلو شأنه بين الأمم، وتجسدت في استمرار هذه النهضة الشاملة على كل المستويات، وخاصة منها الطفرة التي يعيشها التعليم، الذي يأتي في سلم أولويات وتطلعات القيادة الرشيدة, وكذلك الجهود المبذولة لتطويره ومزيد ضمان جودته.وأثنى الملحق الثقافي على ما حققته الجامعات السعودية من تميّز وإبداع خلال السنوات الأخيرة على المستويين الأكاديمي والبحثي ودعم برامج الابتعاث كماً ونوعاً، وذلك في ظل الدعم غير المحدود لقطاع التعليم ، باعتباره أساس تقدم مجتمعنا وأبرز المجالات الاستراتيجية لإحداث التغيير التنموي المنشود وفق رؤية 2030، التي تهدف إلى تحقيق التنمية الشاملة لكل أبناء مجتمعنا.وتطرق الدكتور التوم إلى دلالات الاحتفاء بهذا اليوم الكبير وخاصة دعم المكاسب والإنجازات التي تحققت والتوجه نحو المستقبل بعزم وتضامن مجتمعي راسخ، متمنّياً بهذه المناسبة دوام الاستقرار والرقي والرخاء للمملكة المعطاء تحت قيادته الرشيدة، لتبقى أحد النماذج الناجحة بين أفضل الدول.// انتهى //18:18ت م0183