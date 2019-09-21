القطيف 22 محرم 1441 هـ الموافق 21 سبتمبر 2019 م واسينظم منتدى الثلاثاء الثقافي بمحافظة القطيف بعد غد، ندوة بعنوان "الوطن وتعزيز المواطنة" بمناسبة اليوم الوطني الـ ٨٩ للمملكة، تستعرض محاور الإنجازات الوطنية والمحافظة عليها، ومفهوم المواطنة وسبل تعزيزها، والمواطنة كمسؤولية ودور متبادل، وذلك بمقر المنتدى بحي التركية بالقطيف.وسيشارك في الندوة مجموعة من الشخصيات الوطنية البارزة.وأفادت رئيس مجلس إدارة المنتدى هدى الناصر، أن هذه الندوة تأتي امتداداً للبرنامج السنوي الذي يقيمه المنتدى بهذه المناسبة الوطنية الغالية لإبراز التضامن الجمعي أمام التحديات التي يواجهها الوطن وتأكيداً لمفهوم المواطنة من أبعاده الثقافية والاجتماعية، مشيرة إلى أن الندوة سيصاحبها عرض فيلم قصير عن اليوم العالمي للسلام، ومعرض تشكيلي، وتكريم الدكتورة رقية المزراق.// انتهى //18:25ت م0184