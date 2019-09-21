بيروت 22 محرم 1441 هـ الموافق 21 سبتمبر 2019 م واساختتم مؤشّر "بلوم إنفست" لتبادل الأوراق المالية والأسهم في بورصة بيروت أسبوعه على تراجع بنسبة 0.5% ليغلق عند مستوى 789.58 نقطة.وسجّل معدل الأسهم المتداولة ارتفاعاً ليبلغ 360 ألفاً و202 سهماً بقيمة 3 ملايين و130 ألف دولار، مقابل 83 ألفاً و854 سهماً بقيمة 327 ألفاً و757 دولاراً الأسبوع السابق.كما انخفضت قيمة رأس المال للشركات المدرجة في السوق إلى 7.72 مليارات دولار، مقابل 7.76 مليارات دولار بختام الأسبوع الماضي.// انتهى //18:41ت م0186