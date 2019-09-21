القاهرة 22 محرم 1441 هـ الموافق 21 سبتمبر 2019 م واسفاز فريق المقاولون العرب على مضيفه طلائع الجيش بهدف دون رد في المباراة التي جمعتهما اليوم بإستاد "جهاز الرياضة العسكري"، في افتتاحية النسخة الـ (61) من بطولة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم لموسم (2019/2020).وأحرز هدف المقاولون اللاعب سيف الدين الجزيري في الدقيقة (74) من عمر المباراة، ليحصد المقاولون أول ثلاث نقاط يتصدر بها الدوري، بينما بقي طلائع الجيش بلا رصيد من النقاط.// انتهى //18:58ت م0190