ظهران الجنوب 22 محرم 1441 هـ الموافق 21 سبتمبر 2019 م واسأنهت إدارة نادي العرين الرياضي بظهران الجنوب , استعداداتها للاحتفال باليوم الوطني الـ 89 للمملكة ، من خلال المشاركة في العديد من الفعاليات والبرامج والأنشطة, حيث تعليق عشرات اللوحات والاعلام الخضراء على امتداد طريق الملك خالد الذي ينصف المدينة, وإنارة منشآت النادي باللون الأخضر ,وفتح الملاعب والصالات لشباب المحافظة, كما شارك النادي ضمن اللجنة الرئيسة لاحتفالات المحافظة بمناسبة اليوم الوطني الـ 89, الذي ستقام فعالياته الأربعاء القادم في منتزه القو شمال المدينة.ورفع رئيس النادي حسين محمد الوادعي باسمه واسم منسوبي النادي , التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع - حفظهما الله -، وللشعب الوفي بمناسبة اليوم الوطني الـ 89 للمملكة.// انتهى //19:11ت م0193