الرباط 22 محرم 1441 هـ الموافق 21 سبتمبر 2019 م واستعقد المنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة الايسيسكو يومي 25 و 26 سبتمبر الحالي ببغداد دورة تدريبية وطنية حول “الآليات المهنية والقانونية لتعزيز الرقابة الذاتية للعاملين في مجال الإعلام”.وأوضح بيان للمنظمة أن الدورة تهدف إلى التعريف بأنجع السبل للتعامل مع إشكالية الانتشار الواسع لتقنيات الإعلام الجديد، ومخاطره خاصة ما يتعلق بالمساس بحياة الناس الشخصية وبحقوقهم الأخرى، والمساس بحقوق الإنسان على هذا المستوى تحت مبرر حرية الرأي والتعبير دون مراعاة القواعد القانونية والأخلاقية المضمنة في المواثيق والإعلانات الدولية لحقوق الإنسان والإعلام التي وضعت قيوداً على حرية الرأي والتعبير.وأضاف البيان أن الدورة تسعى أيضا إلى توعية الإعلاميين بضرورة ممارسة رقابة ذاتية لكي لايتم المساس بالحياة الخاصة للآخرين، كالتشهير والسب والقذف، والدعوة إلى العنف والكراهية والتمييز العرقي.// انتهى //19:27ت م0198