عرعر 22 محرم 1441 هـ الموافق 21 سبتمبر 2019 م واسأتاحت الادارة العامة للأحوال المدنية بمنطقة الحدود الشمالية الفرصة للمواطنات لإصدار بطاقة الهوية الوطنية عبر الحقيبة المتنقلة المتواجدة في المعرض المقام في " عرعر مول" بمدينة عرعر، وذلك من الساعة الرابعة عصرًا حتى الساعة العاشرة مساءً، أيام السبت والأحد والاثنين (إجازة اليوم الوطني)، دون الحاجة لحجز موعد الكترونيويأتي ذلك ضمن حملة "هويتي انتمائي" الموجهة للمرأة، والهادفة الى توعية المواطنات بأهمية بطاقة الهوية الوطنية، التي أطلقتها الأحوال المدنية مؤخراً في مختلف مناطق المملكة .يذكر أن مكاتب الأحوال المدنية النسائية في منطقة الحدود الشمالية، تعمل خلال إجازة اليوم الوطني وذلك من الساعة الثانية ظهرًا حتى الساعة الثامنة مساءً.// انتهى //19:28ت م0201