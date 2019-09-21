الرياض 22 محرم 1441 هـ الموافق 21 سبتمبر 2019 م واسرفع معالي رئيس الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بمنطقة الرياض الشيخ عبد العزيز بن محمد النصار باسمه وباسم منسوبي الجمعية كافة أسمى آيات التهاني والتبريكات لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - وللشعب السعودي الكريم بمناسبة اليوم الوطني التاسع والثمانين لإعلان توحيد المملكة العربية السعودية على يد المؤسس الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود - رحمه الله - الذي يصادف 23 من سبتمبر من كل عام، داعيا الله تعالى أن يحفظ مملكتنا وولاة أمرنا وأن يديم علينا الأمن والأمان.وقال الشيخ النصار في تصريح بهذه المناسبة : إن مناسبة اليوم الوطني تعد من الأيام الخالدة في التاريخ السعودي حيث استطاع المغفور له -بإذن الله تعالى- الملك عبد العزيز توحيد المملكة في هذا اليوم الأغر وجمع كلمتها وأرسى دعائم أمنها واستقرارها ورسم معالم نهضتها وتنميتها وعلى هذا الأثر المبارك سار أبناؤه الملوك من بعده لا يحيدون عنه قيد أنملة، يجددون العهد لمواصلة البناء والتنمية ورعاية هذا الوطن الكريم.وأضاف: ويحل علينا اليوم الوطني التاسع والثمانون والوطن ينعم بمسيرة تنموية رائدة في ظل قيادة رشيدة وحكيمة لخادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين - أيدهما الله -، ويعيش أزهى عصور تقدمه ونهضته برؤية مباركة تنقل المملكة لمصاف الدول المتقدمة والقوية.وأعرب معالي رئيس الجمعية عن جزيل شكره لخادم الحرمين الشريفين ولسمو ولي عهده الأمين لما يوليانه من عناية كريمة بالقرآن الكريم وأهله ومؤسساته، والدعم غير المحدود في هذا المجال إيمانا مهمنا - وفقهما الله - بأهمية المملكة ودورها الرائد في خدمة كتاب الله تعالى ونشر تعاليمه وهديه على كل المستويات العربية والإسلامية.وختم معاليه حديثه داعيا الله تعالى أن يحفظ المملكة قيادة وشعبًا وأن يديم علينا أمنه وأمانه، ويكفينا مكر الماكرين الذين يتربصون بالمملكة ليسلبوها مكانتها ومنزلتها التي بوأها الله وجعلها قبلة للمسلمين ومحط انظارهم وموضع إعجابهم بما حباها الله من مقدسات وشعائر عظيمة.// انتهى //20:28ت م0204