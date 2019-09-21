الرياض 22 محرم 1441 هـ الموافق 21 سبتمبر 2019 م واسرفع معالي محافظ الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة الدكتور سعد بن عثمان القصبي التهاني لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - وللشعب السعودي الكريم بمناسبة اليوم الوطني الـ 89 للمملكة ،سائلاً المولى -عزّ وجل- أن يديم على بلادنا نعمة الأمن والرخاء، وأن يحقق لها المزيد من التقدم والازدهار .وقال في تصريح بهذه المناسبة : سنوات تمر، وعقود تنقضي، ولا زلنا نتمتع -بفضل الله - ثم بفضل قيادة حكيمة واعية بازدهار اقتصادي وتطور اجتماعي وثقافي منقطع النظير، متطلعين دوما لغد أفضل وطامحين لمستقبل مشرق .وبين معاليه أن 89 عاما مرت على تأسيس المملكة حتى أضحت منارة للتطور والتميز وقلعة للسلام والخير .. 89 عاما قضاها قادة وشعب المملكة ووطننا الطموح منذ عهد المؤسس الملك عبد العزيز بن عبدالرحمن آل سعود - رحمه الله - في بناء دولة فتية وعصرية يفخر بها كل من ينتمي لهذه الأرض المباركة.ونوه معاليه بما تشهده المملكة من نقلة برؤية حكيمة ترتكز على طموح الوطن وحيوية المجتمع في رحلة التمكين لدولة عصرية ، وسنستحضر التضحية الجليلة والدماء الطاهرة التي يبذلها جنودنا دفاعا عن أرض الوطن .وأكد أن الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة تدرك تماما برامج ومبادرات رؤيتنا الطموحة وأن ذلك السبيل لتحقيق النهضة الشاملة ، وقال : " نجحنا - بفضل الله - ثم بفضل دعم قيادتنا الرشيدة في ُ المضي نحو تعزيز دور مكونات منظومة البنية التحتية للجودة في دعم وتمكين الاقتصاد والصناعة الوطنية، إذ تم العمل على إنجاز مجموعة من المبادرات النوعية التي تستهدف تعزيز سلامة المنتجات والارتقاء بجودة الخدمات، كما تشارك الهيئة ضمن فرق العمل المعني بتطوير الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن، إلى جانب مشاركتها في برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية.وبين الدكتور القصبي أن الهيئة أطلقت بالتعاون مع شركائها، المنظومة الإكترونية للمطابقة بهدف تسجيل و إصدار شهادات تقويم المطابقة للمنتجات الاستهالكية والتأكد من سلامتها على المستهلك ، وتسهيل وتسريع إجراءات فسح المنتجات المستوردة إلى السوق السعودي. واستمرت في إصدار مؤشر المطابقة المطابقة الوطني الذي رصد تحسن مستمر في مطابقة السلع لمتطلبات المواصفات القياسية ، كما تم إطلاق منصة " راصد " لتبادل المعلومات بين الأجهزة الوطنية بشأن حوادث المنتجات الاستهلاكية غير الغذائية وغير الدوائية ، إضافة إلى استمرار الهيئة في العمليات الميدانية وفق برنامج المبادرة الوطنية للمعايرة القانونية " تقييس " .وترسيخاً لدورها الوطني أوضح معاليه أن الهيئة تشارك الهيئة في منظومة و طنية تضم أكثر من 13 جهة من ذوي العلاقة لحماية المنتجات الوطنية من المنافسة غير العادلة. وشكلت المجلس التنسيقي لجهات تقويم المطابقة ، لوضع استراتيجية وطنية محكمة تستفيد من قدرات القطاع الخاص للتوسع في خدمات تقويم المطابقة بما فيها المختبرات الخاصة، كما أطلقت الهيئة برنامجها لمنح شهادة الجودة السعودية " حياك " لمراكز خدمات المستفيدين.واختتم الدكتور القصبي تصريحه سائلاً المولى عز و جل أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين وأن يؤيدهما لتحقيق ما يتطلعون له من التألق والريادة لمملكتنا ،وأن يحفظ أمنها و رخاءها .// انتهى //