طوكيو 22 محرم 1441 هـ الموافق 21 سبتمبر 2019 م واسرفع سفير خادم الحرمين الشريفين لدى اليابان نايف بن مرزوق الفهادي التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله -بمناسبة اليوم الوطني الـ 89 للمملكة .وقال في تصريح بهذه المناسبة :" نستحضر في اليوم الوطني قصة الكفاح والعمل الجبار التي قاد ملحمتها الملك المؤسس الملك عبدالعزيز بن عبد الرحمن آل سعود - رحمه الله - الذي وصل تحديات الأمس بمنجز اليوم في وطن آمن حديث يحث الخطى إلى مستقبل عنوانه التسامح والنمو والازدهار.وأضاف السفير الفهادي أن مظاهر الفخر والاحتفاء التي يكتسي بها الوطن شعباً ومؤسسات تأتي مصداقاً لما عقد من أمل وبذل من جهد طوال السنوات الأخيرة في مختلف الأصعدة والميادين تحت توجيه حكيم راشد، ورؤية طموحة هي رؤية المملكة 2030، تنهض بمسؤولياتها تجاه وطنها وإنسانها والمنطقة والعالم.ونقل السفير في ختام حديثه تهنئة الرعايا والطلبة السعوديين والأصدقاء في دولة اليابان الصديقة, منتهزاً الفرصة للتنويه بما يحمله الأصدقاء من مشاعر طيبة تجاه المملكة ولما يرونه من ثقل معنوي وإقليمي وريادة تضع نمو ومستقبل الإنسان أينما كان نصب الأعين ومحورالاهتمامات.// انتهى //21:32ت م0208