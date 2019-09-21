القاهرة 22 محرم 1441هـ الموافق 21 سبتمبر 2019 م واسفاز فريق الإسماعيلي على مضيفه الجونة بهدف نظيف في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم، بملعب الجونة بالغردقة في إطار الجولة الأولى من الدوري الممتاز المصري لكرة القدم.وبهذه النتيجة حصد الإسماعيلي أول ثلاث نقاط له في الدوري، فيما بقي فريق الجونة بدون رصيد من النقاط.ومن المنتظر أن يواجه الإسماعيلي فريق المصري البورسعيدي في الجولة الثانية، بينما يلعب الجونة مع الاتحاد السكندري.//انتهى//21:38ت م0211