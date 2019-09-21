الخُبر 22 محرم 1441 هـ الموافق 21 سبتمبر 2019 م واسرسمت الألعاب النارية التي انطلقت مساء اليوم على كورنيش الخُبر بالمنطقة الشرقية لوحات جمالية تفاعل معها الحضور من المواطنين والمقيمين، وذلك تزامناً مع احتفالات اليوم الوطني 89 للمملكة.وشكلت فعالية الألعاب النارية التي نظمتها الهيئة العامة للترفيه عامل جذب لمرتادي الكورنيش عبروا من خلالها عن فرحتهم باليوم الوطني للمملكة، وما تعنيه هذه المناسبة الوطنية الغالية من تلاحم في ظل القيادة الرشيدة، في حين حرص البعض على توثيق لحظات انطلاق فعاليات الألعاب النارية عبر الأجهزة الذكية ونقلها عبر شبكات التواصل الاجتماعي.وفي جانب أخر من الكورنيش قدمت عدد من الفرق الشعبية ألوان فلكورية متعددة تحاكي الثقافات المتنوعة لمناطق المملكة تفاعل معها الجمهور.// انتهى //21:50ت م0213