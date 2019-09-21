الرياض 22 محرم 1441 هـ الموافق 21 سبتمبر 2019 م واسرفع رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي للكرة الطائرة الدكتور إبراهيم البابطين التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع - حفظهما الله - وللشعب السعودي النبيل بمناسبة اليوم الوطني الـ89 للمملكة.وقال البابطين " اليوم الوطني مناسبة عزيزة تمر على أبناء هذا الوطن الغالي وقد أنعم الله على هذه البلاد بالخير والعطاء ، وسخر لنا قيادة حكيمة بالإيمان وتسير على النهج الذي رسمه موحد ومؤسس البلاد الملك عبد العزيز بن عبدالرحمن - رحمه الله - " ، مشيراً إلى أن الدعم الكبير الذي يجده قطاع الرياضة من الحكومة الرشيدة يؤكد الاهتمام بأبناء وشباب الوطن .وأضاف ، أن المملكة تواصل الازدهار والبناء في شتى المجالات بقيادة خادم الحرمين الشريفين ـ حفظه الله - ، متمنياً أن تستمر الأفراح كل عام ويتجدد الشعور لدى الشعب السعودي بالفخر والاعتزاز بماضيهم المجيد وحاضرهم الزاهر وهي مناسبة غالية لتجديد الحب والولاء للقيادة الرشيدة .// انتهى//21:52ت م0216