الخُبر 22 محرم 1441 هـ الموافق 21 سبتمبر 2019 م واسنفذت الهيئة العامة للترفيه فعاليات جاذبة، وباقات متنوعة من الأنشطة والبرامج لزوار كورنيش الخبر باختلاف فئاتهم ومراحلهم العمرية، بمناسبة اليوم الوطني الـ 89.ومكّنت الهيئة المهتمين من الزوار من التعرف على مهارات التصوير عبر جملة منوعة من الفعاليات، بجانب مشاهدة العروض المتجولة، أو قضاء أمسيات فنية .ولاقت ورش العمل المخصصة للأطفال إقبالاً من الأسر التي حرصت على إشراك أبناءهم فيها، لتنمية هواياتهم الفنية، في أجواءٍ مرحة تبعث في نفوس الأطفال البهجة، في حين شهدت منصة الفنانين اقبالاً لافتاً من الزوار تعرفوا خلالها على عدد من المدارس الفنية وفن النحت.ومع انطلاق فعاليات الاحتفال باليوم الوطني لمملكة الـ 89 هيأت أمانة المنطقة الشرقية على كورنيش الخبر شاشات للعروض الحية، ومواقع مخصصة للمطاعم، ومتاجر البيع، وأكشاك الطعام، إضافة إلى عربات الطعام المتنقلة.//انتهى//22:15ت م0218