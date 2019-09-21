سراييفو 22 محرم 1441 هـ الموافق 21 سبتمبر 2019 م واسأقام مركز خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبدالعزيز الثقافي بالعاصمة البوسنية سراييفو التابع لوزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد معرضاً ثقافياً في أكبر أسواق العاصمة سراييفو ضمن برامجه المتنوعة تزامناً مع اليوم الوطني للمملكة الـ 89 .وأوضح رئيس المركز الدكتور محمد بن حسن آل الشيخ أن الهدف الرئيس من هذه الفعالية هو التعريف بهذه المناسبة العزيزة على كل مواطن ، مشيراً إلى المكانة العالية التي تمثلها المملكة في قلوب المسلمين لاسيما مسلمي البوسنة والهرسك الذين يكنون للمملكة كل حب وتقدير واحترام وتربطهم علاقات تاريخية عريقة .وأشار " آل الشيخ " إلى أنه قُدّم عرض مرئي عن أبرز ما وصلت إليه المملكة من تطور في جميع المجالات مؤكّدا أن هذه الفعاليات تأتي بتوجيهات ومتابعة من معالي وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد رئيس مجلس أمناء مركز الملك فهد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ الذي يدعم كل مشروعات المركز وبرامجه .وأوضح الدكتور محمد آل الشيخ أن المعرض في يومه الأول شهد إقبالاً كبيراً من الزوار وتغطية من وسائل الإعلام المختلفة، سائلاً الله أن يديم على المملكة وجميع بلاد المسلمين الأمن والأمان والاستقرار والرخاء.// انتهى //22:17ت م0220