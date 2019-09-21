فرسان 22 محرم 1441 هـ الموافق 21 سبتمبر 2019 م واسنظّمت لجنة الاحتفاء بفعاليات اليوم الوطني بجزيرة فرسان بالتعاون مع بلدية المحافظة اليوم فعاليات سباق اختراق الضاحية احتفاءً بالـيوم الوطني الـ 89 للمملكة بمشاركة 72 متسابقاً من مختلف الفئات العمرية.وفي ختام السباق سلّمت الجوائز للفائزين بالمراكز الأولى في السباق الذي انطلق لمسافة ثلاثة كيلومترات انتهاءً إلى الساحة الشعبية للاحتفالات بالمحافظة التي أبدى فيها المتسابقون ومثلهم متابعو السباق تفاعلاً غلبت عليه مشاعر الفرح والبهجة التي جسّدت احتفاءً يليق بمناسبة اليوم الوطني، وتؤكد مدى فخر أبناء الوطن بوطنهم وانتمائهم له .// انتهى //22:22ت م0221