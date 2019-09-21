الرياض 22 محرم 1441 هـ الموافق 21 سبتمبر 2019 م واستغلب فريق الهلال على مستضيفه الاتحاد ٣-١ في اللقاء الذي جمعهما مساء اليوم على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بمحافظة جدة ضمن الجولة الرابعة من المسابقة التي تحمل شعار (همة حتى القمة ) تزامناً مع احتفالات المملكة باليوم الوطني الـ 89.وسجل للهلال كارلوس إدواردو "هدفين "عند الدقيقتين 15 , 26 وجوفينكو في الدقيقة 89,فيما سجل هدف الاتحاد روما رينهو في الدقيقة 31 .وبهذه النتيجة ارتفع رصيد الهلال إلى 10 نقاط في المركز الأول وتجمد رصيد الاتحاد عن 3 نقاط في المركز الرابع عشر وله مباراة مؤجلة .// انتهى //22:58ت م0222